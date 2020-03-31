Сьогодні вранці в районі Катеринівки, на Луганщині, на протипіхотній міні підірвався український армієць. У тяжкому стані він був госпіталізований. Попередньо, міна російського виробництва і належить до боєприпасів, заборонених Женевськими конвенціями. Поблизу Красногорівки противник атакував зі 120 мінометів. Ворожі провокації зафіксовані також біля Опитного та Кам'янки. Напередодні 18 обстрілів з боку окупантів. Один український військовий загинув, четверо поранені. З передової - репортаж Ірини Баглай.

Це відео зняли українські солдати, як тільки втихли ворожі міномети. Зо три десятки мін 120 калібру не просто порозривали землю навколо наших позицій, а й дощенту випалили її фосфором. Такі боєприпаси - запальнички - заборонені міжнародними конвенціями, адже загасити наслідки майже неможливо.

Вогонь бойовики відкрили напередодні, після обіду. Били з кількох вогневих точок. І сьогодні доступ до військових там для журналістів закритий. Обстріл вели по всій лінії фронту - кажуть бійці із сусідніх позицій, - до них теж прилетіло кілька ворожих снарядів.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сразу стрелковое оружие, потом это переросло в более тяжелый минометный обстрел. По выходу это окраины Горловки с той стороны.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

С РПГ, воги прилетают к нам ежедневно, наблюдаем мы прилеты 120, 82 , идут обстрелы, мы адекватно на них отвечаем.

Тиша на фронті запанувала лише під вечір. Однак попри це загроза залишається. Частка секунди і обачність врятували Сергія від кулі російського снайпера.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Смотрел в бинокль и не видно было, один был выстрел, сильно не высовываем голову - раз посмотрели. Одиночный был выстрел только один, где-то над головой.

Випалювання позицій і прилеглих територій - це сезонна тактика ворога. Таким чином бойовики намагаються не лише завдати збитків, а й розпорошити увагу наших солдатів.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Поле горело, достаточно трассирующей пули прострел и поле сразу горит.

Ще одна хитрість окупантів - вогнем розмінувати сірі зони, щоб потім можна було непомітно наблизитися до наших позицій.

"Таможня", військовослужбовець збройних сил України: