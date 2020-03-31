Мужчина по имени Боб Вейтон стал самым старым мужчиной в мире по версии книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщает The Guardian.

Бобу Вейтону 112 лет и два дня. До этого самым пожилым человеком был фермер из Японии. Однако он скончался 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.

Из-за пандемии коронавируса Вейтон находится в самоизоляции, поэтому вручить сертификат ему лично в руки не удалось. Документ отдали сотрудникам дома престарелых, а те передали его постояльцу.

Получив сертификат, Вейтон сказал:

Не могу сказать, что мне приятно слышать о смерти прошлого рекордсмена, но я очень рад, что так долго живу и сумел завести столько друзей.

Отметим, что рекордсмен пережил пандемию испанского гриппа и сказал, что никогда раньше еще не бывал в самоизоляции.

Я немного расстроен, но я опять попал в ситуацию, когда нужно просто принять то, что происходит.

Hampshire 112-year-old officially recognised as world's oldest man https://t.co/eHVQD3Gqei — Guardian news (@guardiannews) March 31, 2020

Ранее мы писали о том, что старейшая в мире мать попала в реанимацию вслед за своим мужем.