Мужчина в 112 лет стал рекордсменом [ Редактировать ]
Мужчина по имени Боб Вейтон стал самым старым мужчиной в мире по версии книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщает The Guardian.
Бобу Вейтону 112 лет и два дня. До этого самым пожилым человеком был фермер из Японии. Однако он скончался 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.
Из-за пандемии коронавируса Вейтон находится в самоизоляции, поэтому вручить сертификат ему лично в руки не удалось. Документ отдали сотрудникам дома престарелых, а те передали его постояльцу.
Получив сертификат, Вейтон сказал:
Не могу сказать, что мне приятно слышать о смерти прошлого рекордсмена, но я очень рад, что так долго живу и сумел завести столько друзей.
Отметим, что рекордсмен пережил пандемию испанского гриппа и сказал, что никогда раньше еще не бывал в самоизоляции.
Я немного расстроен, но я опять попал в ситуацию, когда нужно просто принять то, что происходит.
Hampshire 112-year-old officially recognised as world's oldest man https://t.co/eHVQD3Gqei— Guardian news (@guardiannews) March 31, 2020
Ранее мы писали о том, что старейшая в мире мать попала в реанимацию вслед за своим мужем.
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