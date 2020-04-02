Украина получит транш от МВФ: названы сроки [ Редактировать ]
Украинское правительство получило позитивный сигнал от Международного валютного фонда (МВФ) и ждет транш в ближайшее время. Об этом на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.
На этой встрече Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.
Кроме того, он отметил, что введенные на время карантина меры могут ударить по бизнесу.
"Мы идем мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - подчеркнул Шмыгаль.
Он также добавил, что Кабмин работает с НБУ и другими банками в вопросе кредитования бизнеса и отсрочки погашения задолженностей.
"Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными", - добавил премьер.
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