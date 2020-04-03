У час, коли увесь світ бореться проти вірусу COVID-19, фахівці закликають до боротьби із пропагандою на його тлі. Адже швидше за сам вірус світом шириться лиш дезінформація. Кому це вигідно і якими можуть бути наслідки?

З початком світової пандемії ринув і потік інформації про новий вірус. У Всесвітній організації здоров'я заявили: більшість із повідомлень - не правдиві. А лідером з поширення виявилися прокремлівські ЗМІ.

Європейські служби з протидії дезінформації спіймали на брехні російський англомовний ресурс Sputnik News. Наприкінці січня там сповістили, що вірус COVID-19 начебто створила людина і він є зброєю НАТО.

Галина Петренко, медіаексперт, директорка громадської організації "Детектор медіа":

Інформаційна війна, розповсюдження фейків, дезінформація - це історія, яка триває дуже давно, давайте відраховувати як мінімум з 2014 року. Веде її Російська Федерація. І зовсім природно, що на тлі таких подій, як світова пандемія, звичайно цю тему підхопили російські пропагандисти, російські дезінформатори і розповсюджують її по всьому світу.

Запуск вірусу Америкою, розпад Євросоюзу, розвал Шенгенської системи чи НАТО та й взагалі - світова змова. Інформаційну кампанію в період вірусу називають всеосяжною. Офіційна влада Євросоюзу на рівні Брюсселя зробила заяву: деякі країни активно хайпують на темі коронавірусу.

Петер Стано, речник Єврокомісії з питань закордонних справ:

Ми помітили, що ця дезінформація надходить з-поза меж ЄС. Серед учасників процесу - Росія або провайдери, які базуються в Росії, або мають зв'язок з прокремлівськими джерелами.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ті, хто розповсюджує дезінформацію, завдають вам шкоди. Дезінформація може коштувати чимало життів. Але разом, ми можемо зберегти правду.

Наразі Євросоюз активно бореться із фейками, які ширяться мережею та соціальними платформами. Аналог європейського проекту створили й інші країни.

Для прикладу, у США при Держдепартаменті Global Engagement Center досліджує не лише російську дезінформацію, а й фейкові новини та пропаганду з китайських, іранських та ісламістських джерел. Україна теж не залишається осторонь і відслідковує навіть найабсурдніші заяви.

Галина Петренко, медіаексперт, директорка громадської організації "Детектор медіа":

Один з моїх улюблених фейків про те, що коли буде винайдено вакцину, то разом з цією вакциною людям будуть вживляти якісь чіпи в тіло, які дозволять не санкціоновано стежити за цими людьми.

Зі слів експертів, під час епідемії свідомістю людей легко маніпулювати.

Галина Петренко, медіаексперт, директорка громадської організації "Детектор медіа":

Ситуація з епідемією унікальна тим, що люди виявляються замкненими в своїх домівках, у них дуже звужуються коло спілкування. Крім того, вони налякані. Так навіть можна, якщо спровокувати дуже сильну істерію і паніку - можна вивести людей навіть на вулиці.

Аби цього не допустити, людей по всьому світу закликають довіряти лиш перевіреним джерелам інформації та офіційним ЗМІ, адже розвінчувати фейки набагато складніше, ніж поширювати.