Повертаємось до теми боротьби з поширенням коронавірусу. Тепер - до ситуації у регіонах України.

Де на сьогодні найскладніше, а де - навпаки, ситуація поки відносно спокійна? Та як місцева влада забезпечує нові правила карантину?

На Прикарпатті кількість смертей від COVID-19 зростає. За цей тиждень - три нові випадки. У понеділок в обласному перинатальному центрі померло відразу дві жінки - 37-річна породілля та пацієнтка гінекологічного відділення. Родичі першої звинуватили медиків у тому, що жінка заразилася саме в лікарні! Третя смерть сталася вже в міському пологовому. Там теж померла породілля з підозрою на короновірус.

Володимир Чемний, заступник директора департаменту Охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

Секційний матеріал передано в референслабораторію Міністерства охорони здоров'я. Жінка була госпіталізована в міський перинатальний центр з супутніми захворюваннями. Наразі йде розбір цього випадку. Дитинка перевіряється на коронавірусну інфекцію.

Крім цього, коронавірус підтвердили і в ще однієї вагітної з пологового будинку. Весь медперсонал закладів тестують. У перинатальному центрі вже лабораторно підтверджено чотири випадки інфікування. В міському пологовому - три.

Віталій Федорів, в.о. голови Івано-Франківської ОДА:

Група наших експертів працює в обласному перинатальному центрі - фактично, зроблять таке службове розслідування. Надасть пропозиції - як нам рухатися далі, щоб не допустити збільшення інфікованих людей і медперсоналу в перинатальному центрі.

Тим часом, в Івано-Франківську посилили карантинні заходи - на всіх в'їздах відучора встановили блокпости.

Роман Пицків, заступник начальника головного управління поліції в Івано-Франківській області:

До охорони залучено 15 співробітників і 5 - медичної служби. Проводиться вимірювання температури.

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ТЕРНОПІЛЬ

На Тернопільщині кількість інфікованих уже 114. Напередодні померла 57-річна жінка, яка до останнього їздила у місто продавати молоко. Центром поширення коронавірусу в області залишається Монастирський район. Сьогодні там уже більше 80 хворих, з яких половина - це медики!

Стефанія Підгірна, головна лікарка Монастириської районної лікарні:

Медики повністю обстежені, серед них виявлено 38 працівників - це 31 медичний працівник, працівники бухгалтерії - п'ять, та два водії.

Через небезпеку медики почали масово звільнятися. Лише Тернополі з інфекційного відділення пішли 8 лікарів, ще 7 - з Монастириської районної лікарні. Щоправда, сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що останні нібито вже відкликали свої заяви.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Медики при виявленні першого випадку написали заяви, на наступний день вони всі вийшли на роботу. Відізвали свої заяви.

А ще медики із Монастириська цього тижня записали відеозвернення до президента.

Місцева влада не справляється, ми просимо допомоги і підтримки. Ми не може справитися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски, костюми, тести, ліки. Ми в розпачі! Рукавичок, респіраторів, захисних костюмів - катастрофічно мало. Звертаємось до президента України, до міністра Охорони здоров'я - допоможіть Монастириську!

Світлана Безділь, жителька Монастириського району:

Влада нас не чує. Більше того, вона звітує про якісь показники про готовність про забезпеченість про контроль. Звідки інфекційні ліжкомісця, якщо інфекційна лікарня не функціонує на території району понад 4 роки!

У брехні і замовчуванні реальної картини звинуватили обласних чиновників і медики сусіднього Козівського району. У своєму зверненні люди скаржилися і на дефіцит засобів захисту, і на бідне оснащення лікарень. Перевірити ситуацію на Тернопільщині сьогодні вирушив головний санітарний лікар.

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ЧЕРКАСИ

На сьогодні на Черкащині зафіксовано більше півсотні випадків зараження COVID-19. Переважно, це молоді люди віком від 30 до 40 років, які повернулися з-за кордону. У більшості - легка форма, тож вони - на самоізоляції вдома.

З усіх міст області найкритичніша ситуація у Кам'янці - там зафіксовано 28 випадків інфікування коронавірусом. Від середи у місті жорсткі карантинні обмеження - в'їзд і виїзд тільки за спеціальними перепустками. На вулицях введена комендантська година. Ці заходи діятимуть щонайменше до 6 квітня, якщо, звісно, не буде нових захворювань.

Володимир Тірон, голова Кам'янської ОТГ:

Ми робимо все для того, щоб це локалізувати. Ситуація абсолютно спокійна, ситуація контрольована і думаю, що вона дуже скоро дасть свої результати.

На порозі самоізоляції і Умань. На сьогодні там шестеро хворих, але ситуація залишалася більш-менш стабільною. Та вчора вночі у тамтешній інфекційній лікарні помер 46-річний прочанин-хасид. Напередодні його госпіталізували із пневмонією. Він - громадянин Сполучених Штатів, не так давно приїхав в Україну із родиною із Великої Британії. Тест ПЛР підтвердив у померлого COVID-19.

Роман Боднар, голова Черкаської обласної адміністрації:

Ми будемо посилювати карантинні заходи в першу чергу в кварталі де найбільше проживає паломників. Тому, що, як мені доповіли, більшість паломників взагалі не дотримуються правил карантину.

Серед інфікованих корона-вірусом в Черкаській області, як і в Тернопільській, чимало медиків. Самі лікарі наголошують на кричущій безвідповідальності пацієнтів. Приміром, викликаючи екстрену допомогу, люди часто свідомо приховують симптоми - високу температуру чи кашель.

Микола Гур'єв, лікар Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Люди, которые вызывают - они просто не думают, что мы тоже можем заразиться. Мы зашли на вызов, зашли просто в форме потому, что температуры нет - мы костюмов не одеваем. Зашли и выяснилось, что ребенок 18 числа прибыл из-за границы, что у ребенка температура - выяснилось это все на вызове.

Через це на примусовій обсервації вже побувало 6 екіпажів "швидкої".

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ХАРКІВ

У Харкові одна з найкращих ситуацій - тут за тиждень лише 1 офіційно підтверджений випадок зараження COVID-19. Хворий - 27-річний хлопець, почувається вже добре. Лікується вдома. Хоча цей "єдиний пацієнт" відправив на самоізоляцію аж 16 лікарів, які з ним контактували!

З цього тижня у всіх під'їздах житлових будинків у Харкові проводять дезінфекцію.

Ярослав Саган, начальник відділу обслуговування житлового фонду КП "Жилкомсервіс":

Производится обработка четвертинным раствором аммония. Этот раствор очень эффективно убивает бактерии, микроорганизмы, в том числе, и вирусы разного рода.

А ось так, спеціальним реагентом знезаражують й тротуари.

Валерій Герман, начальник дезінфекційної служби:

Если нужно, можно обработать много: 10-20, 30, 40 гектар.

У місті закрили дитячі майданчики. Щоправда, заборони не виходити туди виконують не всі. У міських парках, особливо коли пригріло сонце, людей - багато, і змінювати своїх звичок харків'яни, схоже, не збираються.

Володимир, житель Харкова:

Ночью, значит, приду. Покупаюсь. - Да? - Конечно! - Але будете ходити? - І буду ходити!

Мерія дозволила відкрити деякі СТО та автомийки. На ринках можна торгувати лише продуктами. Обов'язкова умова - всі продавці повинні бути в масках. Покупці - переважно старшого віку, карантинних умов дотримуються.

Наталія Олександрівна, жителька Харкова:

Пошли сейчас купили перчатки, одели и решили скупиться.

А от для тих, хто маски надягати не хоче, у чиновників - свої аргументи.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:

А просто им ничего не продавать! Это все, что я могу предложить, чтобы люди понимали, что правила должны выполнять все.

В інфекційній лікарні Харкова, за даними на вечір четверга - 9 людей із підозрою на коронавірус. Нині сюди звозять і захисні костюми, і рукавички, і ліки та обладнання. Допомога йде від чиновників та волонтерів. Деякі ресторани безкоштовно привозять лікарям обіди. Найближчим часом у Харкові обіцяють налагодити роботу ПЛР-лабораторії, щоб не чекати підтвердження діагнозів з Києва. Бо нині - результати лабораторних тестів харків'яни чекають дуже довго. І саме цим дехто пояснює таку низьку статистику захворюваності.