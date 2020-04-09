Женщин на карантине вилкой сделала укладку (видео) [ Редактировать ]
В условиях изоляции люди по всему миру начинают изобретать креативные способы "сходить в салон", не выходя из дома. Так, молодая женщина сделала укладку с помощью вилки и кисточки для макияжа. Видео процесса и его результата она показала в сети. Об этом сообщает The Sun.
Пользовательница TikTok Приянка Вкарма использовала только вилку, кисть для макияжа и заколку. Она накручивает на них пряди волос и фиксирует их в таком положении с помощью плойки.
С помощью невидимки женщина создала мелкие волны, кисть позволила сделать локоны. Вилкой можно сделать кудри в виде зигзагов.
Напомним, ранее мы писали, какая прическа способна сразить мужчину наповал.
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