В Таиланде от коронавируса умер судебно-медицинский эксперт, который заразился коронавирусом от покойника. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент случился в Бангкоке и считается первым подобным случаем в мире. Исследователи из Таиланда и Индии утверждают, что существует "малая вероятность" того, что судмедэксперт заразился от живого пациента, при этом он постоянно контактировал с умершими.

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Отметим, что ранее ВОЗ и другие медицинские организации призвали соблюдать осторожность при обращении с трупами людей, которые умерли от коронавируса, поскольку до конца не изучено, как именно он может распространяться.

Судмедэкспертам и патологоанатомам советуют носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску. Это позволит избежать заражения коронавирусом при контакте с умершими.

Напомним, в Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.