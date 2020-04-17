Президент США надав губернаторам право самим визначати порядок і час скасування обмежувальних заходів

Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмеження, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів. У громадських місцях людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше 10 осіб.

Навчальні заклади залишаться закритими. Їх відкриють на другому етапі, коли буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені так звані необов'язкові поїздки. І вже на третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм соціального дистанціювання.

Тоді й повністю відкриють Америку. Трамп не назвав чітких критеріїв трьох етапів і термінів їх реалізації.

Щоправда, всупереч своїм колишнім заявам, президент США надав губернаторам право самим визначати порядок і час скасування обмежувальних заходів. Раніше він наполягав на їх абсолютному підпорядкуванні.