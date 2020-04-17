Дональд Трамп презентував план послаблення карантину [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмеження, які були введені в США на час епідемії COVID-19.
Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів. У громадських місцях людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше 10 осіб.
Навчальні заклади залишаться закритими. Їх відкриють на другому етапі, коли буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені так звані необов'язкові поїздки. І вже на третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм соціального дистанціювання.
Тоді й повністю відкриють Америку. Трамп не назвав чітких критеріїв трьох етапів і термінів їх реалізації.
Щоправда, всупереч своїм колишнім заявам, президент США надав губернаторам право самим визначати порядок і час скасування обмежувальних заходів. Раніше він наполягав на їх абсолютному підпорядкуванні.
по теме
Білий Дім розроблює план виходу США із карантину
Про це на брифінгу повідомив президент Дональд Трамп. За його словами, відповідні інструкції та рекомендації розішлють очільникам штатів уже найближчими днями.
Дональд Трамп оприлюднив прогнози відновлення американської економіки
Наскільки серйозного удару завдав карантин економіці США, та коли він скінчиться і як швидко у Штатах відновиться ділова активність?
У США можуть припинити авіаційне та залізничне сполучення з містами
Дональд Трамп заявив, що розглядає ідею припинити авіаційне та залізничне сполучення з містами чи штатами, де найактивніше поширюється інфекція
У США очікують пік епідемії коронавірусу за два тижні
У США на найвищому рівні оприлюднили низку прогнозів, коли ситуація в країні повністю нормалізується. Зокрема назвали і час, коли вірус забере найбільше життів
Дональд Трамп готує США до закінчення карантину
Дональд Трамп повідомив пресі, що найгірше позаду - який план у президента США, і чому його бойкотують на місцях?