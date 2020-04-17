На Донбасі зафіксували відносне затишшя [ Редактировать ]
Ще один новий випадок захворювання на COVID-19 у Збройних Силах України. Тест ПЛР дав позитивний результат у службовця однієї з військових частин Одещини. Таким чином у ЗСУ на сьогодні зареєстровано 29 випадків коронавірусу, з них одна людина одужала та двоє померли.
На східному фронті другу добу відносне затишшя. Зранку на лінії розмежування бойовики вогонь не відкривали.
Напередодні у зоні ООС зафіксували один ворожий обстріл. Російські найманці з гранатометів атакували українські позиції неподалік Пісків під Донецьком. Наші солдати відкрили вогонь у відповідь, обстріл припинився. Одного окупанта поранено. В українському війську без втрат - повідомили у штабі.
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