Ще один новий випадок захворювання на COVID-19 у Збройних Силах України. Тест ПЛР дав позитивний результат у службовця однієї з військових частин Одещини. Таким чином у ЗСУ на сьогодні зареєстровано 29 випадків коронавірусу, з них одна людина одужала та двоє померли.

На східному фронті другу добу відносне затишшя. Зранку на лінії розмежування бойовики вогонь не відкривали.

Напередодні у зоні ООС зафіксували один ворожий обстріл. Російські найманці з гранатометів атакували українські позиції неподалік Пісків під Донецьком. Наші солдати відкрили вогонь у відповідь, обстріл припинився. Одного окупанта поранено. В українському війську без втрат - повідомили у штабі.