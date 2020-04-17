Країни Великої Сімки співпрацюватимуть для створення вакцини від COVID-19 [ Редактировать ]
Країни-члени Великої Сімки співпрацюватимуть для створення вакцини від COVID-19. Про відповідну домовленість заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
За його словами, співпрацюватимуть у таких напрямках як розробка вакцини, покращення методик лікування, розширення тестування та забезпечення передової важливою медичною продукцією.
Також канадський прем'єр закликав G7 допомогти у боротьбі із вірусом більш уразливим країнам.
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