Канадський прем'єр закликав G7 допомогти у боротьбі із вірусом більш уразливим країнам

Країни-члени Великої Сімки співпрацюватимуть для створення вакцини від COVID-19. Про відповідну домовленість заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, співпрацюватимуть у таких напрямках як розробка вакцини, покращення методик лікування, розширення тестування та забезпечення передової важливою медичною продукцією.

Також канадський прем'єр закликав G7 допомогти у боротьбі із вірусом більш уразливим країнам.