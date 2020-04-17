У п'ятницю, 17 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" економічний експерт Тарас Козак розповів, як швидко економіка зможе відновитись після удару коронавірусу.

Експерт зазначив, що тривалість цієї кризи - непередбачувана, а за кожен місяць карантину Україна втрачає орієнтовно 100 млрд грн. В той час МВФ вважає, що українська економіка впаде більше - на 7,7 % за період карантину.

"Треба людям пам'ятати, що від їхньої поведінки залежить тривалість цієї кризи і карантину. Якщо ми будемо вести себе відповідально, не будемо ходити і гуляти, а сидіти вдома на самоізоляції - це відбудеться швидше", - підкреслив Тарас Козак.

Також він зазначив, що уряд повинен підтримати найбільш незабезпечені верстви населення: пенсіонерів та людей, які втратили роботу.