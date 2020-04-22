Ціни на бензин на українських заправках можуть знизитися уже за два-три тижні. Таке прогнозують вітчизняні фахівці нафторинку. Це станеться, коли українські компанії почнуть імпортувати нафту та нафтопродукти за новими цінами. Подешевшають на 2-3 гривні всі марки бензину та дизпального.

Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій Benz: