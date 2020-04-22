Останнім часом ціна на нафту цього сорту коливалася в межах 21 долара за барель

Новий рекорд на ринку нафти. Уперше з 2001 року вартість марки Brent упала до 18 доларів за барель. За такими цінами Brent торгується на Лондонській біржі.

Ситуацію спричинило зниження світового попиту на сировину через коронавірус. Зокрема, внаслідок обмеження на пересування людей. Останнім часом ціна на нафту цього сорту коливалася в межах 21 долара за барель.