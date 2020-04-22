У гуртожитку містечка Вишневе, що під Києвом, спалах коронавірусу. Там виявили 37 випадків, шестеро діти. Двоє пацієнтів померли. В Одеській області частково закрили на в'їзд місто Подільськ.

Тут теж занедужали 37 людей. Зокрема, вісім лікарів. Один з них помер. Зачинена Почаївська Лавра на Тернопільщині. І Свято-Преображенський жіночий монастир на Хмельниччині. Про ситуацію в регіонах - в нашому огляді.

Буковина - від початку епідемії не здає позицій. Тут ситуація найскладніша. Містечко Старожинець. Напередодні в тутешній лікарні закінчилися апарати штучної вентиляції легень та оксигенаторів. Сьогодні два апарати звільнилися. Бо померли двоє пацієнтів. Двоє молодих хлопців, рідних братів.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Перебіг пневмонії був миттєвий. Буквально, хлопчик 2000 року помер за добу. А інший, будучи на кисневій дотації так само не зміг цю недугу перенести.

Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:

Люди чомусь сидять вдома. Лікуються. Вони досиджують до крайнього і потім привозить швидка в лікарню і спасають. А воно вже не спасається так.

До вільних апаратів ШВЛ підключать нових важкохворих. Чергову партію оксигенаторів - очікують до кінця тижня. Сторожинецька райлікарня працює в посиленому режимі. Приймають хворих в усіх корпусах. Через це терапію та дитяче відділення перенесли до гімназії.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Ми вичерпали всі свої резерви по ШВЛ і по кисневим оксигенаторам. Подекуди, використовуємо їх і на двох хворих. На сьогоднішній день в нас розвернуто 77 ліжок інфекційних.

Крім того, зі Сторожинця інфікованих доправлятимуть до іншого райцентру - у Вижницю. За останню добу на Буковині - плюс вісімдесят два пацієнти. Найменшому два роки.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Наразі 43 буковинці перебувають в реанімаційних відділеннях лікарень і лише 6 підключені до апаратів ШВЛ. Але це ситуація, яка може змінитися щодоби.

Щодоби змінюється ситуація і на Прикарпатті. Кількість хворих там стрімко зростає - їх вже півтисячі. І майже сотня з них медики. Всі лікарні в Івано-Франківську переповнені. Критично не вистачає і ліжко-місць, і персоналу!

Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

В п'ятницю ми попросили департамент охорони здоров'я призупинити госпіталізацію в наші заклади бо вони реально вже були переповнені. Бо реально велика кількість лікарів і медичних сестер є хвора.

А на Тернопільщині новий осередок поширення COVID. Це Почаїв. Місто вже закрили на в'їзд та виїзд. Рухатися може лише спецтранспорт за перепустками. За останню добу там додалося 13 хворих. Підтверджений коронавірус у священників Почаївської Лаври. Тож храм на два тижні на карантині.

В'ячеслав Онишкевич, перший заступник Кременецької РДА:

Контрольно-пропускні пункти, які існують на території міста Почаїв, посилюються військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату.

Стрімке зростання кількості хворих у цих трьох областях експерти пов'язують з відвідуванням церковних богослужінь на Вербну неділю та Великдень.