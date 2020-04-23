В українському війську - без втрат

Вісім разів російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях минулої доби. Із заборонених мінометів 82-го калібру атакували оборонців Широкиного.

Із гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили поблизу Богданівки, Лебединського, Павлополя та Авдіївки. А захисників Оріхового обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. В українському війську - без втрат.

Іван, військовослужбовець збройних сил України: