Біля Широкиного противник вів вогонь із мінометів [ Редактировать ]
Вісім разів російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях минулої доби. Із заборонених мінометів 82-го калібру атакували оборонців Широкиного.
Із гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили поблизу Богданівки, Лебединського, Павлополя та Авдіївки. А захисників Оріхового обстріляли з автоматичних станкових гранатометів. В українському війську - без втрат.
Іван, військовослужбовець збройних сил України:
Ми спостерігаємо постійну ворожу активність з боку супротивника у вигляді обстрілів зі стрілецької зброї. Регулярно працюють диверсійні розвідгрупи супротивника і ведеться спостереження за допомогою безпілотних літальних апаратів.
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