Банду рекетирів затримали українські силовики. До її складу входили троє чоловіків: ватажок - з Кропивницького та двоє його спільників. Наприкінці лютого вони напали на кропивничанина, кілька годин утримували його та силою змусили віддати майже мільйон доларів. Потім втекли.

Оперативникам управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку поліції вдалося вийти на підозрюваних, які встигли роз'їхатись країною. Тож затримання відбувалось одразу в трьох містах - Кропивницькому, Києві та Запоріжжі.

У зловмисників вилучили зброю, засоби маскування, рації та майже 900 тисяч гривень. В поліції порушили кримінальне провадження: розбій та викрадення людини. Затриманим загрожує до 15 років заґратування.