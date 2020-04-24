У Китаї тепер усе по-іншому - святкують перемогу над корона вірусом і повертають до життя економіку. Однак, інші країни з недовірою ставляться до новин від Пекіна. І навіть прямо звинувачують Китай в поширенні епідемії. Світлана Чернецька докладніше.

За цим блакитним парканом - самісіньке серце коронавірусу. Ринок у місті Ухань досі закритий. Китайські науковці встановили: саме звідси почалося поширення COVID-19.

Крім звичних яловичини, свинини та курятини, тут можна було купити й тушки екзотичних тварин - приміром, гігантську саламандру, мавпу, чаплю. А ще - панголіна чи кажана. Саме їх china_pangolin зараз і вважають проміжними переносниками коронавірусу. А чийсь екзотичний обід - причиною всесвітньої кризи. Та попри це, схожі ринки по всій країні повертаються до роботи.

Ліа Жан, працівниця в рибному наметі:

Покупців немає. Люди бояться приходити сюди, щоб не підхопити коронавірус.

Так звані "мокрі ринки" - звична річ по всій Азії. Місцеві вважають, що тут риба і м'ясо свіжіші й дешевші, ніж у супермаркетах. Але в інших частинах світу такі базари викликають жах. Закрити їх закликають у Сполучених Штатах та Австралії.

Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

Це не вперше зоонозна інфекція поширилася з таких ринків. У нашій країні їх немає, і для цього є важлива причина: ми бачимо, що такі місця становлять серйозні ризики для здоров'я людей в усьому світі.

Саме місто Ухань, де розташований злощасний ринок, та загалом уся провінція Хубей найбільше постраждали від коронавірусу в Китаї. Втім, регіон повертається до звичного життя. Після двох місяців наджорсткого карантину тут дозволили виходити на прогулянки і навіть відкрили шопінг-центри. Знову можна святкувати дні народження та весілля, щоправда, лише в сімейному колі.

Яо Бін, наречений:

Звісно, карантин став непростим випробуванням для нас, адже ми пережили розлуку. Але це тільки покращило наші стосунки і зробило нас сильнішими.

Але так як раніше буде ще нескоро. Карантин хоч і зняли, обмежень досі - багато. Всюди міряють температуру. Громадські місця - дезінфікують.

Ліу, житель Уханя:

Я все ще дуже обачно ставлюся до ситуації. Виходжу на вулицю ненадовго. Бачите, я в піжамі. Щойно прийду додому - зніму її, перевдягнуся й викину маску, адже її можна лише один раз використовувати.

Китай святкує перемогу над COVID-19. Останні кілька тижнів тут реєструють уже не тисячі чи сотні, а лише десятки нових випадків інфікування. І більшість - завезені з-за кордону. А отже, хворих одразу ізолюють. Щоправда, довелося запровадити суворий карантин у місті Харбін. Там студент, який повернувся з Нью-Йорка, інфікував 70 людей. Але загалом ситуація в країні контрольована. В Ухані залишилося лише два хворих у критичному стані. Польові лікарні, як ось ця, тепер порожні. Останніх пацієнтів виписали майже місяць тому.

Ду Жік'ян, директор будівництва лікарні Хуанган:

Я однозначно вважаю, що світові потрібно переймати досвід Китаю у боротьбі з епідемією.

Цей чоловік, як і багато його співвітчизників, щиро пишається діями "татуся Сі", так тут називають президента. І науковці погоджуються: Китай слід брати за приклад у плані масового тестування та негайної ізоляції хворих. Бо потенційних носіїв вірусу виявляли на безсимптомних стадіях і перевіряли всі їхні контакти.

Бенджамін Ковлінг, епідеміолог, професор університету Гонконгу:

Дуже успішним компонентом китайської стратегії боротьби з коронавірусом було ходіння від дверей до дверей. Температуру перевіряли у всіх, потім робили тести й одразу відправляли на карантин. А не чекали людей із симптомами в лікарнях.

Але щодо інших драконівських карантинних обмежень Китаю - солідарності серед експертів немає. Найбільше побоювання, що вірус не перемогли, а лише придушили. І варто чекати повторного спалаху.

Міжнародну спільноту непокоїть і те, що диктаторський режим знехтував правами людини:

Надзвичайні заходи мають поважати принципи та зобов'язання міжнародного права. Вони не повинні обмежувати свободу висловлення думок або свободу преси.

Та цим у Китаї не надто переймаються. Ще на початку епідемії влада Уханя карала людей, які повідомляли про невідому інфекцію. Інформацію про COVID-19 намагалися приховати кілька місяців.

І у Сполучених Штатах кажуть: настане час, коли Китаю доведеться за це відповісти.

Дональд Трамп, президент США:

Китай повинен був одразу ж ділитися зі світом інформацією про спалах нового захворювання. І якщо влада країни свідомо цього не робила, то, звісно, це не залишиться без наслідків. Адже ми говоримо про пандемію, небачену з 1917 року.

З ініціативи США перевірку проходить Всесвітня організація охорони здоров'я - її Трамп звинувачує у покриванні Китаю та неефективності на початку епідемії. А одразу два американські штати подали позови проти Пекіна. Йому закидають замовчування інформації та вимагають компенсації. У самому Китаї кажуть: зараз не час шукати винних. Мовляв, усі сили варто кидати на боротьбу з пандемією.