Доменную зону .org запретили продавать частной компании [ Редактировать ]
Сделка по продаже доменной зоны .org частной инвестиционной компании Ethos Capital заблокирована по требованию некоммерческой организации ICANN, регулирующей вопросы доменных имен. Об этом говорится в сообщении ICANN.
Контроль над .org останется у некоммерческой организации The Internet Society (ISOC). ISOC заявила о продаже доменной зоны .org в ноябре 2019 года. Ее стоимость оценивалась в $1,13 млрд.
Против сделки выступали многие представители интернет-сообщества, которых поддержала и прокуратура американского штата Калифорния, где находится ICANN. Противники сделки опасались, что в случае перехода под контроль частной компании адреса в доменной зоне .org будут распределяться непрозрачно и исходя из коммерческих соображений.
Изначально домен верхнего уровня .org использовался лишь для размещения сайтов некоммерческих организаций. Сейчас таких ограничений нет. В частности, его использует и "Википедия".
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