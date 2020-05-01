Сделка по продаже доменной зоны .org частной инвестиционной компании Ethos Capital заблокирована по требованию некоммерческой организации ICANN, регулирующей вопросы доменных имен. Об этом говорится в сообщении ICANN.

Контроль над .org останется у некоммерческой организации The Internet Society (ISOC). ISOC заявила о продаже доменной зоны .org в ноябре 2019 года. Ее стоимость оценивалась в $1,13 млрд.

Против сделки выступали многие представители интернет-сообщества, которых поддержала и прокуратура американского штата Калифорния, где находится ICANN. Противники сделки опасались, что в случае перехода под контроль частной компании адреса в доменной зоне .org будут распределяться непрозрачно и исходя из коммерческих соображений.

Изначально домен верхнего уровня .org использовался лишь для размещения сайтов некоммерческих организаций. Сейчас таких ограничений нет. В частности, его использует и "Википедия".