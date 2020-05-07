Строительство метрополитена в Днепре под угрозой срыва? Один из важнейших в городе инфраструктурных проектов, который финансирует Европейский банк реконструкции и развития, занимается международная компания "Limak".

"Компания "Limak", которая имеет безупречную репутацию, во время выполнения украинского проекта постоянно сталкивается с препятствиями со стороны органов центральной и областной власти. Мне трудно понять, почему с приходом нового руководства области в 2019 году начали затягиваться сроки выдачи документов или вообще игнорируются обращения. Если раньше документы рассматривали за несколько часов, то сейчас это затягивается на месяцы", - отметил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

В частности, компании мешают получить разрешительные документы без всяких на то оснований: Главное управление Гоструда в Днепропетровской области уже 9 месяцев не предоставляет согласия на проведение взрывных работ.

"Представители областной власти аргументируют это тем, что в "Limak" якобы отсутствуют четыре документа. Но почему-то ни одного из них Гоструда ранее не требовала. Два документа вообще абсурдны, потому что даже не касаются строительства метрополитена. Другие два компания "Limak" и так предоставляла. Их требует законодательство Украины, но наличие таких бумаг соответствует международным стандартам, по которым работает "Limak": разрешение на газопламенные и взрывные работы, а также на те, которые связаны с энергией взрыва (в субподрядной организации). Среди прочего, Гоструда требует от "Limak" разрешения на подземные и открытые горные работы, который вообще должно быть в случае добычи полезных ископаемых. Днепр, конечно, город, в котором может быть все, но не малахита месторождения в тоннеле метро", - отметил директор КП "Днепровский метрополитен" Андрей Лепьошкин.

При этом предприятие имеет все документы, подтверждающие, что во время строительства новой ветки добыча полезных ископаемых не ведется.

Такие требования абсурдны и не имеют под собой ничего, кроме желания ставить палки в колеса не просто местной власти и международной компании, но и всем жителям Днепра.

"Депутатский корпус возмущен ситуацией, сложившейся со строительством метро. Уже несколько лет нам только обещают новый аэропорт, а теперь днепрян могут оставить без обычного для европейского города полноценного метрополитена", - отметил глава транспортной комиссии горсовета Камиль Примаков.

Городской совет Днепра и компания - "Limak" совместно обращаются к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины, Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку (как к инвесторам этого проекту) и другим международных организаций.

"Мы просим обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг строительства метро в Днепре, и помочь остановить откровенный саботаж со стороны некоторых представителей власти. Такое противодействие наносит удар по международному имиджу и инвестиционному климату не только Днепра, но и всей страны", - отметил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.