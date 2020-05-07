Ідею "імунних паспортів" обговорюють у багатьох країнах світу. Документ хочуть видавати усім, хто перехворів на коронавірус і може повертатися до роботи. Тож зараз людям масово роблять тести на антитіла. Як вони працюють, та які загрози несуть "імунні паспорти"?

Крапля крові з пальця і 15 хвилин терпіння. Тест на антитіла готовий. Він показує, чи хворіла людина на коронавірус. Тобто спрацює, навіть якщо інфекція протікала безсимптомно. Внаслідок боротьби з коронавірусом, імунітет виробляє білкові сполуки, які прилипають до вірусу та стримують його поширення в організмі. І ці антитіла залишаються в тілі людини.

Юджин Лью, інтерн в кардіологічному відділенні медичного центру:

Я пройшов цей тест, бо він дасть мені корисну інформацію - більше не доведеться гадати, хворів я на COVID-19, чи ні. І я зможу оцінити свій ризик, адже працюю на передовій з інфікованими.

Масштабні тестування населення зараз у розпалі в США, Італії, Німеччині, Британії та Іспанії. Там розмірковують над ідеєю "імунного паспорта". Його видаватимуть тим, хто отримав позитивний результат тесту на антитіла. Документ міг би стати перепусткою для повернення до роботи та звичного життя.

Меттью Будофф, директор медичної клініки:

Концепція така: якщо у вас є антитіла, то, по-перше, це доводить, що ви перехворіли коронавірусом. А по-друге, ми сподіваємося, що якщо у вас є антитіла, то це означає, що ви захищені від повторного зараження.

Питання лише - як довго діють ці антитіла. Про COVID-19 досі відомо надто мало. Але якщо поглянути на дію інших шести коронавірусних інфекцій - чотири з них люди можуть підхопити двічі за рік. Вони схожі на застуду, імунна система їх не запам'ятовує. А ще дві - САРС та МЕРС - протікають складніше. І забезпечують імунітет на кілька років.

Сергіо Бернардіні, професор біохімії в лікарні:

Навіть після позитивного тесту на антитіла ми не зможемо сказати людині - розслабтеся, ви захищені. Це не дає ліцензію на повернення до звичного життя без жодних засобів захисту.

У ВООЗ наполягають: перехворілих на COVID-19 не можна вважати захищеними. Тому закликають країни відмовитися від "імунних паспортів". Мовляв, це загрожує повторними спалахами епідемії.

У будь-якому випадку, масове тестування на антитіла дуже важливе для розуміння на скільки масштабною є пандемія, адже до лікарень потрапляли лише найважчі пацієнти. Ще чимало людей хворіли вдома, або й взагалі безсимптомно. Завдяки тестуванню також можна точніше визначити відсоток смертності COVID-19.