Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию официального Тбилиси (отзыв посла - ред.) на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ - ошибкой. Об этом глава государства заявил на брифинге в Луганской области.

"Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украину. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается того государства и тех граждан, которые живут в этом государстве", - заявил президент Украины.

Назначение Саакашвили Владимир Зеленский считает внутренним вопросом Украины.

"Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все", - добавил глава государства.

Как сообщали "Подробности", в мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило политику вернуться в Киев. О том, что бывший президент Грузии может войти в состав правительства, стало известно 22 апреля.