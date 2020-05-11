Чернівецька область у лідерах за кількістю випадків зараження коронавірусом. Лабораторні центри в регіоні працюють без зупину. Та нещодавно з'явилася інформація, що в лабораторіях не вистачає матеріалів для досліджень. Чи так це - з'ясовували наші кореспонденти.

У Чернівцях не вистачає пробірок для забору аналізів на коронавірус. Із такою заявою виступила цього тижня лікар-інфекціоніст обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко. У соцмережі медик повідомила: така ситуація - непоодинока. Бракує пробірок і в районах.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Щойно мала розмову з іншими районами - вони так само кажуть, що на вихідні в них майже не залишається пробірок з того залишку, який їм видали цього тижня. Ми підняли трохи галас. Нам знайшли пробірки на той момент.

Для аналізів пацієнтів лише обласної лікарні потрібно, щонайменше, сто пробірок на день. І на одне дослідження використовують, мінімум, дві одноразові лабораторні ємності. Після забору зразків, їх опрацьовують фахівці Лабораторного центру. Працюють до пізньої ночі. Адже навантаження - чимале.

Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:

Мінімальною є кількість, яка надходить у вихідні - це субота-неділя. Не менше 100 зразків. Максимально було понад 700, 780. Це була максимальна добова кількість. В лабораторії з підсиленням із інших лабораторій нас наразі працює 12 осіб. Це з молодшим медперсоналом, з санітарочками.

У департаменті охорони здоров'я підтверджують: із поставками пробірок часто виникають перебої. Їх навіть привозять зі столиці. Та ситуацію обіцяють виправити.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

В нас були затримки, дійсно, це є. Не треба від цього відходити. Я думаю, найближчим часом ніяких затримок не буде. Лабораторний центр із сьогоднішнього дня починає працювати із більшими потужностями. Ми сьогодні отримуємо нову ПЛР-станцію, яка може забезпечити близько тисячі зразків на добу.

Наразі Чернівецька область - лідер за темпами поширення коронавірусу: в регіоні понад 2 тисячі триста інфікованих. Фахівці кажуть така велика кількість - якраз через справну роботу лабораторії. Якщо в інших областях проводять півтори тисячі досліджень на 1 мільйон осіб, то на Буковині ця цифра становить майже 5 із половиною тисяч.