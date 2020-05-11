І поки Європа, попри всі перестороги, виходить із карантину, світова статистика COVID-19 ще не вселяє оптимізму. Нові випадки коронавірусу зареєстровані в Ухані. Про виток спалаху не йдеться, але влада посилює контроль. А загалом у світі за час пандемії інфікувалися понад 4 мільйони людей. І зараз найбільше недужих у Сполучених Штатах, Іспанії та Росії.

В Україні загальна кількість заражень близько 15 з половиною тисяч. Вилікувалися більше як 3 тисячі пацієнтів, померли - 408. За останню добу плюс чотири сотні випадків. І першим за кількістю заражень став Київ - 66 нових хворих. Тому столична влада навіть заговорила про можливе посилення карантину, якщо динаміка не зміниться.