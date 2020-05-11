В Іспанії та Франції порушникам карантину виписали рекордну кількість штрафів [ Редактировать ]
Майже мільйон штрафів за час пандемії виписали порушникам карантину в Іспанії та Франції.
В Італії пів мільйона. І це при тому, що грошові стягнення в Європі - значні: від сотні євро за прогулянку, і до 10 тисяч за серйозніше порушення. Тож свої бюджети європейські країни непогано поповнили, завдяки карантинним "дисидентам". Окрім того, чимало людей арештували. Приміром, в Іспанії більше як 7 тисяч.
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