Майже мільйон штрафів за час пандемії виписали порушникам карантину в Іспанії та Франції.

В Італії пів мільйона. І це при тому, що грошові стягнення в Європі - значні: від сотні євро за прогулянку, і до 10 тисяч за серйозніше порушення. Тож свої бюджети європейські країни непогано поповнили, завдяки карантинним "дисидентам". Окрім того, чимало людей арештували. Приміром, в Іспанії більше як 7 тисяч.