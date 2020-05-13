Почнемо з подій на фронті. Там поранений наш боєць - унаслідок ворожих обстрілів на Луганському напрямку. Вранці російські найманці накрили вогнем зі 120 мінометів ділянку поблизу Кримського. Армійця з осколковими ураженнями оперативно доставили до мобільного шпиталю.

Тільки за першу половину доби, у штабі нарахували п'ять атак противника. Зокрема, в районі Гнутового, Оріхового та Старогнатівки. Нашим захисникам довелося пригнічувати ворожу активність - вогнем у відповідь.