Війна на Донбасі: бойовики поранили українського військового [ Редактировать ]
Почнемо з подій на фронті. Там поранений наш боєць - унаслідок ворожих обстрілів на Луганському напрямку. Вранці російські найманці накрили вогнем зі 120 мінометів ділянку поблизу Кримського. Армійця з осколковими ураженнями оперативно доставили до мобільного шпиталю.
Тільки за першу половину доби, у штабі нарахували п'ять атак противника. Зокрема, в районі Гнутового, Оріхового та Старогнатівки. Нашим захисникам довелося пригнічувати ворожу активність - вогнем у відповідь.
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