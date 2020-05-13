Карантинний туризм: як повернути гроші за путівку, яка згоріла [ Редактировать ]
Замість оплаченої та очікуваної путівки - самоізоляція вдома. Карантин сплутав туристичні плани мільйонів людей по всьому світу. Тож ЯК бути в цій ситуації? Чи зобов'язана турфірма повернути гроші за тур? Чи збитки - повністю лягають на клієнта.
Наша Олена Логінова продовжує цикл своїх матеріалів під назвою "Карантинний туризм". Сьогоднішня серія - "Згоріла путівка".
Замість засмагати і пити коктейлі на турецькому узбережжі - Михайло Бенца, як і тисячі інших українських туристів розважався хіба обережними прогулянками столицею. Бо карантин перекреслив сімейні плани на відпочинок. Хоча тур планували за пів року.
Михайло Бенца, турист:
Оплатили 30% поездки но в связи с коронавирусом мы решили остальные 70% не доплачивать до тех, пор пока не определится как-то ситуация.
Коли стало зрозуміло, що ніхто нікуди не летить, турфірма пішла на переговори із Михайлом.
Михайло Бенца, турист:
С нами связался туроператор через агенство и предложил перенести на сентябрь, после 20 сентября. Наши даты переносятся и мы приняли в принципе это предложение. Даже выгодно получается, бархатный сезон по майским ценам.
Тож ситуацію вдалося владнати без проблем та ще й із взаємною вигодою. Але такі туристичні хепі-енди стаються не завжди. Комусь не підходить альтернатива. Хтось хоче повернути всю суму за путівку. А дехто з туроператорів всі збитки намагається повісити на клієнта.
Тож як вирішують питання карантинного форс-мажору? Ми йдемо питати напряму.
Не дивлячись на послаблення карантину в роботі туристичних фірм, поки що все залишається незмінним - вони зачинені. Все ж одна з компаній пустила нас до себе в гості.
У середині офіс турфірми порожній. Ані звичних клієнтів, ані працівників. Колектив на дистанційці. Оператори з дому переносять відпочинок туристам. І це оптимальний варіант. І гроші можна зберегти, і в тур поїхати, хоч і пізніше. Бо повернути повну вартість путівки турфірма просто не вмозі.
Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:
Ми заплатили нашим партнерам, це авіалінії, це наші приймаючі сторони наприклад у Франції, Італії, які потім платять в готелі. І зараз ці гроші просто не можливо повернути дуже швидко.
Тож більшість туристів погоджуються на перенесення туру. Хоча є й винятки.
Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:
Є туристи хтось там 80 років. Кажуть ми в групі ризику ми б хотіли повернути гроші, хтось захворів. хтось вагітний, хтось втратив роботу.
Якщо говорити юридичною мовою, то ситуація із пандемією і карантином - це форс-мажор. Тож закон захищає права не лише клієнтів.
Роман Марченко, юрист:
Понятно, что очень большое количество людей, которые оплатили туры хотели бы вернуть свои деньги сейчас назад однако по закону это невозможно, так как закон защищает не только туриста он защищает и туристическое агенство. То есть вам должны предложить новые даты.
Якщо ж клієнт наполягає на поверненні грошей, то турфірма має право утримати частину вартості. І безкомпромісність туриста обернеться йому у збиток.
Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:
Будуть якісь штрафні санкції, це фактично понесені витрати туроператора. І можна втратити 50%, 70 %. А якщо туристи перенесуть поїздку, то вони нічого не втратять і вони все одно поїдуть відпочивати.
Уже після того, як поновлять авіасполучення і країни відкриють кордони. Коли це буде - точно Невідомо. Тож туроператори, аби не ризикувати, пропонують клієнтам для відпочинку - оксамитовий сезон.
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