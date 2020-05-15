Хорватія відкрила кордони для туристів [ Редактировать ]
Хорватія де-факто відкрила кордони для туристів. З 9 травня до країни пускають іноземців, які мають завчасно заброньоване житло, - повідомляють місцеві ЗМІ.
За словами міністра внутрішніх справ, вони належать до категорії громадян, які мають економічний інтерес. Відтак є винятком і можуть в'їжджати, попри загальну заборону на туристичні поїздки до Євросоюзу.
На кордоні повинні надати документи, що підтверджують бронювання, і дотримуватися рекомендацій медиків.
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