Тепловізори, рації та медичне обладнання вартістю понад 25 мільйонів доларів передали українській армії Сполучені Штати. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомило посольство США в Україні.

В дипломатичному представництві наголосили: США продовжують рішуче підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності в умовах російської агресії.