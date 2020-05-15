США передали українській армії медичне обладнання [ Редактировать ]
Тепловізори, рації та медичне обладнання вартістю понад 25 мільйонів доларів передали українській армії Сполучені Штати. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомило посольство США в Україні.
В дипломатичному представництві наголосили: США продовжують рішуче підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності в умовах російської агресії.
по теме
США відмовляються від російських апаратів штучної вентиляції легень
Російські апарати штучної вентиляції легень, через які сталися дві пожежі у російських лікарнях
У Міноборони продовжують випробовувати ракетні комплекси залпового вогню
У відомстві переконані - ця зброя невдовзі може стати основним інструментом стримування російської агресії
The New York Times оприлюднила матеріали про міжнародні злочини Росії
Видання опублікувало серію репортажів про "хижацький режим Путіна". Зокрема, про вбивство на замовлення ФСБ ветерана війни на Донбасі Івана Мамчура
У Польщі оголосили про початок будівництва важливого для України газопроводу
Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про початок будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею через Данію
Під Києвом затримали росіянина за грабежі та погрози підірвати будинок
Під Києвом спецпризначенці зі штурмом затримали росіянина за грабежі та погрози підірвати багатоповерхівку.У селі Святопетрівське, на Київщині, гість "з-за порєбріка" відібрав мобільні телефони в трьох місцевих жителів