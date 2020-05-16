Закінчується перший тиждень адаптивного карантину. Майже по всій країні послабили обмеження, які тривали два місяці. Над наступними кроками послаблення вже думають в уряді - йдеться про можливе проведення спортивних змагань, відкриття ресторанів, спортивних залів та відновлення роботи транспорту. Втім, усе залежатиме від статистики.

Сьогодні ж дані такі - 528 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий показник за цей тиждень. Разом з тим, одужала також найбільша кількість пацієнтів за весь час пандемії - 433. Всього ж побороли недугу вже майже 5 тисяч людей.

За останню добу найбільше хворих у столиці, і все через спалах коронавірусу у Дарницькому інтернаті.

До речі, спалах у Дарницькому будинку-інтернаті - це вже третій схожий випадок по Україні. На початку травня коронавірус підтвердили у вихованця одного з дитячих інтернатів Запоріжжя. А на цьому тижні також недугу виявили і в дитячому будинку на Закарпатті. Там інфікувались 13 вихованців та четверо працівників.

Ситуація ж з Дарницькою школою-інтернатом - поки наймасшабніша. Захворіли 53 вихованки інтернату. Загалом, на СОVID в Україні захворіло майже 1300 дітей.