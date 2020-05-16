Саакашвили опроверг, что тяжело болен [ Редактировать ]
Информация о инфицировании коронавирусом руководителя Исполнительного комитета реформ в Украине Михеила Саакашвили не подтвердилась.Об этом написала пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж на своей странице в Facebook.
"Саакашвили здоров! Отдыха не будет"
Напомним, информация о том, что Саакашвили заболел коронавирусом появилась в Telegram-канале "Темный рыцарь", который публикует компроматы на чиновников и подробности о скандалах с депутатами от президентской партии "Слуга народа". Кто "сливает" информацию, достоверно неизвестно.
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