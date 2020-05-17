В Україні на коронавірус захворіли 3570 медиків [ Редактировать ]
І до новин з медичного фронту. Після вчорашнього піку захворюваності за останні дні, нові дані повернулися до попереднього рівня. Плюс 433 випадки зараження підтвердили за минулу добу. А от кількість пацієнтів, які одужали знизилася до 210.
Збільшується кількість хворих медиків. Лише за останню добу 57 нових випадків. Загалом на коронавірус захворіли майже 3570 медиків. Це кожен 5 серед усіх випадків інфікування. Доплати за роботу з хворими на COVID медикам обіцяють нараховувати за потрійним тарифом. Разом із тим, проблеми з зарплатами продовжують виникати.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
До нас 14 травня звернулася Чернівецька ОДА з тим, що у них виникли певні проблеми фінансування, що необхідна сума коштів 5 млн 60 тис грн, в понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область для того щоб ці виплати було здійснено. Ця проблема має за два дні вирішитись вирішили цю проблематику.
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