І до новин з медичного фронту. Після вчорашнього піку захворюваності за останні дні, нові дані повернулися до попереднього рівня. Плюс 433 випадки зараження підтвердили за минулу добу. А от кількість пацієнтів, які одужали знизилася до 210.

Збільшується кількість хворих медиків. Лише за останню добу 57 нових випадків. Загалом на коронавірус захворіли майже 3570 медиків. Це кожен 5 серед усіх випадків інфікування. Доплати за роботу з хворими на COVID медикам обіцяють нараховувати за потрійним тарифом. Разом із тим, проблеми з зарплатами продовжують виникати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: