На нелегальну панахиду зібралося близько 400 людей

Масова стрілянина в американському штаті Луїзіана. Щонайменше 13 поранено на поминках у місті Богалуса. Один потерпілий у критичному стані.

На нелегальну панахиду зібралося близько 400 людей. Вони вшановували вбитого кілька тижнів тому тамтешнього жителя. Нині поліція з'ясовує, що спровокувало насильство. Стрільця шукають.