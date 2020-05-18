Нелегальна панахида у Луїзіані завершилася стріляниною [ Редактировать ]
Масова стрілянина в американському штаті Луїзіана. Щонайменше 13 поранено на поминках у місті Богалуса. Один потерпілий у критичному стані.
На нелегальну панахиду зібралося близько 400 людей. Вони вшановували вбитого кілька тижнів тому тамтешнього жителя. Нині поліція з'ясовує, що спровокувало насильство. Стрільця шукають.
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