У Білорусі за добу COVID-19 діагностували у майже тисячі людей. І щоденний приріст тримається на такому рівні від 6 травня. Загалом, інфікованих уже майже 30 тисяч. Про це оголосило тамтешнє Міністерство охорони здоров'я.

Від ускладнень померли 165 пацієнтів, втім, білоруські посадовці від медицини вважають, що країна виходить на "епідемічне плато".

Нагадаємо, Білорусь - єдина європейська держава, яка не запровадила карантин.