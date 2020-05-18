У ВООЗ надали рекомендації щодо боротьби з COVID-19 [ Редактировать ]
ВООЗ не радить розпилювати дезінфектанти задля боротьби з коронавірусом. Фахівці організації вважають такий метод неефективним. У закритих приміщеннях розпорскування чи фумігація можуть навіть нашкодити: спричинити подразнення очей, органів дихання та шкіри, а також викликати нудоту. А на вулицях ці методи взагалі марні - бо розпорошені речовини швидко втрачають дієвість.
Також категорично не рекомендується розпилювати антисептики на людей. Натомість для дезінфекції пропонують протирати поверхні, змоченою в спеціальних засобах ганчіркою.
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