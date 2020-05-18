Троє поранених українських військових - такий невтішний підсумок минулої доби на Донбасі. У штабі зафіксували вісім ворожих атак. Неподалік Авдіївки окупанти випустили 24 мінометних снаряди.

Ввечері били по Пісках під Донецьком, саме там поранили одного з наших бійців. Поблизу Водяного - російські найманці застосували безпілотники, з них скидали гранати на позиції військових.

На Луганщині накривали з гранатометів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь - армійці ліквідували двох бойовиків. Руслан Смєщук, про ситуацію в районі Мар'їнки.

Терикони на горизонті, попереду степ що перерізані посадками та лініями укріплень - наших, та бойовиків. Вони тут на дистанції прицільного кулеметного пострілу. Це передові укріпи армійців в районі наближеному до Мар'їнки.

Спершу на що звертаєш увагу на цих позиціях - гарно обладнані окопи. Ось ця пластикова плівка не тільки прикриває вояків від дощу, але і скриває їхнє переміщення. Отже вони захищені від снайперського вогню.

І не дарма, адже район Мар'їнки один із улюблених для ворожих снайперів. Але окрім снайперів, тут вистачає і інших загроз. Розповідає кулеметник Дмитро. Не відволікаючись від чистки чи не головної зброї тутешньої війни.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Групи ДРГ пробують прократися, спровокувати якусь шкоду. Спиняємо їх вогнем. Вони стріляють крупнокалібернимим кулеметами. А ми стараємся не вестися, і стріляєм лише коли вони загрожують, щоб не віджали у нас ВОП.

ВОП - це взоводноопорний пункт. Лінія окопів, бліндажів та укріплень. Надійні в середині, і майже непомітні зовні. Вояки розповідають за яких умов - вони відкривають вогонь.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Ну, як мінімум, він потрібен почати спостереження за нами з виходом в поле. Або провокаційні обстріли, або зараз час від часу виїжджають снайперські групи. Які провокують людей на посту, ну і людина вилазить дивитися - і це погано закінчується. Ну і після 10 години починається шабаш.

Але в останні дні саме на цьому напрямі досить тихо. На періодичні та хаотичні черги бойовиків, тут уже не зважають.

В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ:

За останній тиждень ворожих таких обстрілів не наблюдалося, противник іноді проводить провокації із крупнокаліберних кулеметів а в день поглиблює окопи, проводить інженерні роботи.

Проте періодично армійці чують переміщення важкої бронетехніки.

Владіслав, військовослужбовець ЗСУ:

Так ввечері буває чуємо, що двигається техніка, А яка це техніка, можна зрозуміти? - Ну єслі по звукам - БМП, можливо і танки.

Проте поки що бойовики її не застосовують.