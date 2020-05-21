Країни Європи чекають сезонних робітників з України [ Редактировать ]
Польща пішла на послаблення карантину для сезонних робітників з України. Вони зможуть почати працювати відразу, без 14-денного карантину.
Своєю чергою ще й естонські фермери просять свій уряд теж пустити до країни українських заробітчан. Бо через брак робочих рук, балтійці можуть втратити врожай полуниці.
За підрахунками естонських аграріїв, щоб зібрати приблизно дві тисячі тон ягід, потрібно півтори тисячі робітників. А самі естонці, навіть безробітні - працювати на поля йти не хочуть.
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Естонські фермери просять пустити до країни українських заробітчан
За підрахунками естонців, щоб зібрати приблизно дві тисячі тонни ягід потрібно півтори тисячі робітників
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