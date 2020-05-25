Зараз обидва вояки у реанімації

Вони зробили неможливе. Медики Дніпровської лікарні імені Мечникова врятували двох смертельно-поранених бійців. За їхнє життя боролися три доби.

Нагадаю, це хлопці з батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1". Минулого тижня вони підірвалися на ворожій міні. Їхній командир, полковник Сергій Губанов, загинув.

А двох бійців у вкрай важкому стані доправили в "Мечникова". З численними пораненнями, струсом мозку та контузією. Зараз обидва вояки у реанімації. Вони у свідомості і їхньому життю вже ніщо не загрожує.

Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова: