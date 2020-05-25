Зробили неможливе: медики врятували поранених на Донбасі військових [ Редактировать ]
Вони зробили неможливе. Медики Дніпровської лікарні імені Мечникова врятували двох смертельно-поранених бійців. За їхнє життя боролися три доби.
Нагадаю, це хлопці з батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1". Минулого тижня вони підірвалися на ворожій міні. Їхній командир, полковник Сергій Губанов, загинув.
А двох бійців у вкрай важкому стані доправили в "Мечникова". З численними пораненнями, струсом мозку та контузією. Зараз обидва вояки у реанімації. Вони у свідомості і їхньому життю вже ніщо не загрожує.
Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:
Наши лучшие хирурги, которые взялись за эту операцию. Долго не могли понять, как они вообще остались живы после таких ранений. Осколок, который больше чем пол сантиметра пробил грудную клетку, вошел через стения и по сути лег на сердечную сумку. Все получилось. Ребята идут на поправку.
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