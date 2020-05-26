Минулося без жертв і постраждалих

Умисний підпал - така причина пожежі, що напередодні спалахнула в Олександрівській лікарні Києва. Про це заявила головний лікар медзакладу Людмила Антоненко.

Нагадаю, займання у підсобному приміщенні столичної Олександрівської лікарні сталося напередодні близько шостої вечора. Пацієнтів із реанімації евакуювали в інший корпус.

Минулося без жертв і постраждалих. За пів години пожежу ліквідували. За словами персоналу лікарні, у цьому корпусі хворих на коронавірус не було.