Пожежа в Олександрівській лікарні сталася через підпал - головний лікар [ Редактировать ]
Умисний підпал - така причина пожежі, що напередодні спалахнула в Олександрівській лікарні Києва. Про це заявила головний лікар медзакладу Людмила Антоненко.
Нагадаю, займання у підсобному приміщенні столичної Олександрівської лікарні сталося напередодні близько шостої вечора. Пацієнтів із реанімації евакуювали в інший корпус.
Минулося без жертв і постраждалих. За пів години пожежу ліквідували. За словами персоналу лікарні, у цьому корпусі хворих на коронавірус не було.
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