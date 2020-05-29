Жителі столичного району Русанівські сади вже вкотре вийшли на акцію - аби відстояти своє майно і місцеву вулицю. Дорогу вщент розбивають вантажівки, що везуть будматеріали на спорудження нового мосту. Місцеві хочуть врегулювати це питання з владою. Деталі - у Анастасії Старовойт.

Людмила Антонівна:

Уголочек, где я хочу дожить свои годы. Мне 83 года, я хочу защитить. Если надо, лягу вот здесь на эту землю и буду защищать ее.

Десятки жителів Русанівських садів вкотре вийшли на центральну вулицю району - аби не допустити перетворення її на транзит для багатотонних вантажівок. Щодня вони підвозять будматеріали для майбутнього подільського мосту.

Вадим Тищенко, голова ГО "Русанівські сади":

Дорога не предназначена, чтобы ходил транспорт по 40-50 тон, она строилась в 80 году и покрытие на бетонные плиты подложили садоводы за свои деньги. Мы пришли к такому мнению, чтобы сделать мораторий на проезд техники через центральную дорогу русановских садов с целью сесть за стол переговоров. Через благоустрой город хочет решить вопрос. Первый пост в этом вопросе - это ликвидация защитных функций в виде арки, шлакбаума и охраны, которая здесь находится

Активісти переконані - заради будівництва влада руйнує не лише їхню дорогу, а й оселі.

Костянтин, активіст, місцевий житель:

Должны были сделать подъездную дорогу. Город или менеджер этого проекта должен был предусмотреть, как будет двигаться транспорт, кудой, построить эту дорогу и соответственно потом ее эксплуатировать.

Свій протест громада висловила владі ще рік тому - з надією на діалог. Люди не проти пускати транспорт, але не увесь.

Тамара, місцева жителька:

Если у них есть длинномеры, которые не могут развернуться, а мы не имеем правав нарушать государственные задания, которыми выполнякетсм мост - да, они могут пройти. Все остальные машини должны идти вот туда, через Труханов остров, где у них там есть дорога.

За центральну вулицю масиву ведеться справжня боротьба. Замість домовленостей - одні відписки.

Вадим Тищенко, голова ГО "Русанівські сади":

Вказана вулиця знаходиться на території ОСТ Русанівський масив в приватному користуванні власників земельних ділянок". Сегодня приходит на тот же адрес очень мобильно письмо за тем же номером, "в результаті доопрацювання вказаного питання просимо вас попередньо відповідь вважати помилковою".

Жителі понад 3 тисяч будинків не хочуть силового протистояння із владою. Сьогодні їм вдалося усе владнати мирно. Однак, кажуть, наступного понеділка - все повториться. І буде нова акція протесту.