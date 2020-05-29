На Буковині провели спеціальне навчання медиків [ Редактировать ]
Ну, а "найпроблемнішим" регіоном, у контексті пандемії, досі залишається Буковина. На сьогодні там вже майже три з половиною тисячі випадків інфікування. Семеро пацієнтів - на штучній вентиляції легень. Аби підготувати медиків до можливих форс-мажорів, сьогодні в області провели спеціальне навчання. Умовного хворого на коронавірус гелікоптером доставляли в столицю. Наші журналісти повернулися із тренувань.
Новоселицька районна лікарня. За легендою, саме тут перебуває тяжко хворий пацієнт із діагнозом "коронавірус".
Транспортуємо хворого з реанімаційного відділення до гвинтокрила, щоб продовжити транспортування до міста Київ. Хворий стабільний, перевірений.
Стан пацієнта ускладнений супутніми захворюваннями.
Олег Чорний, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
СOVID-19 підтверджений, ускладнення - ниркова недостатність. Стан хворого погіршився. Сатурація - 80. Апарат для ЕКМО є в місті Києві.
Доправлятимуть пацієнта до столиці - гелікоптером. Він вже чекає на районному стадіоні.
Реанімаційний Мі-8 на Буковину привезли минулого тижня. Вертоліт вже не раз використовували у складних умовах, зокрема й під час миротворчих місій ООН. Пацієнта на ношах транспортують до спеціальних боксів. Знезаражують і поміщають в ізоляційну камеру. Звідти - вже в гелікоптер.
Євгенія Менжуліна, начальниця відділення медичного центру ДСНС України:
Сьогодні на борту в нас є 3 лікарі - інфекціоніст, терапевт і лікар екстреної медицини. Зараз я підключу його до апаратури.
За потреби, хворого під'єднають до апарату ШВЛ. На борту є все необхідне.
Працювати з хворим ми можемо через спеціальні отвори у хворого є спеціальний тиск в капсулі, щоб не було виходу повітря в капсулі. І в нас є маніпуляційні руки по принципу неонатологічних боксів.
Сергій Михайлюк, начальник управління ДСНС України в Чернівецькій області:
Гелікоптер може евакуювати 4 потерпілих. Додатково обладнаний ще паливними баками. І завдяки цьому він може здійснювати переліт до 1200 км.
До столиці хворого доставлять за 2 години. Для порівняння, швидка їхатиме щонайменше 7 годин. Навчання фахівці оцінили на "відмінно". І все ж сподіваються - в реальному житті залучати гелікоптер не доведеться.
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