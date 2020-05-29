Ну, а "найпроблемнішим" регіоном, у контексті пандемії, досі залишається Буковина. На сьогодні там вже майже три з половиною тисячі випадків інфікування. Семеро пацієнтів - на штучній вентиляції легень. Аби підготувати медиків до можливих форс-мажорів, сьогодні в області провели спеціальне навчання. Умовного хворого на коронавірус гелікоптером доставляли в столицю. Наші журналісти повернулися із тренувань.

Новоселицька районна лікарня. За легендою, саме тут перебуває тяжко хворий пацієнт із діагнозом "коронавірус".

Транспортуємо хворого з реанімаційного відділення до гвинтокрила, щоб продовжити транспортування до міста Київ. Хворий стабільний, перевірений.

Стан пацієнта ускладнений супутніми захворюваннями.

Олег Чорний, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

СOVID-19 підтверджений, ускладнення - ниркова недостатність. Стан хворого погіршився. Сатурація - 80. Апарат для ЕКМО є в місті Києві.

Доправлятимуть пацієнта до столиці - гелікоптером. Він вже чекає на районному стадіоні.

Реанімаційний Мі-8 на Буковину привезли минулого тижня. Вертоліт вже не раз використовували у складних умовах, зокрема й під час миротворчих місій ООН. Пацієнта на ношах транспортують до спеціальних боксів. Знезаражують і поміщають в ізоляційну камеру. Звідти - вже в гелікоптер.

Євгенія Менжуліна, начальниця відділення медичного центру ДСНС України:

Сьогодні на борту в нас є 3 лікарі - інфекціоніст, терапевт і лікар екстреної медицини. Зараз я підключу його до апаратури.

За потреби, хворого під'єднають до апарату ШВЛ. На борту є все необхідне.

Працювати з хворим ми можемо через спеціальні отвори у хворого є спеціальний тиск в капсулі, щоб не було виходу повітря в капсулі. І в нас є маніпуляційні руки по принципу неонатологічних боксів.

Сергій Михайлюк, начальник управління ДСНС України в Чернівецькій області:

Гелікоптер може евакуювати 4 потерпілих. Додатково обладнаний ще паливними баками. І завдяки цьому він може здійснювати переліт до 1200 км.

До столиці хворого доставлять за 2 години. Для порівняння, швидка їхатиме щонайменше 7 годин. Навчання фахівці оцінили на "відмінно". І все ж сподіваються - в реальному житті залучати гелікоптер не доведеться.