Росія втратила ще одного правозахисника. З життя пішов відомий опозиційний активіст Сергій Мохнаткін. Йому було 66 років. Мохнаткін був активним учасником громадянського руху за вільні зібрання - "Стратегія 31", - за що кілька разів сидів за ґратами.

Опозиціонер неоднаразово заявляв про катування та жорстоке поводження з боку працівників виправних закладів. Торік у Мохнаткіна почалися ускладнення травми, отриманої під час відбування останнього терміну. За свідченнями активіста, співробітники колонії - зламали йому хребет.