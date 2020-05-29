Росія втратила ще одного правозахисника [ Редактировать ]
Росія втратила ще одного правозахисника. З життя пішов відомий опозиційний активіст Сергій Мохнаткін. Йому було 66 років. Мохнаткін був активним учасником громадянського руху за вільні зібрання - "Стратегія 31", - за що кілька разів сидів за ґратами.
Опозиціонер неоднаразово заявляв про катування та жорстоке поводження з боку працівників виправних закладів. Торік у Мохнаткіна почалися ускладнення травми, отриманої під час відбування останнього терміну. За свідченнями активіста, співробітники колонії - зламали йому хребет.
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