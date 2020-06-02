Стрілянина у Броварах: поліція затримала кримінальний авторитет [ Редактировать ]
І ще 13 молодиків, причетних до перестрілки у Броварах, піймали сьогодні власне, у Броварах, Києві та Ірпені. Про це написав Арсен Аваков. Серед затриманих і кримінальний авторитет "Журавель". Усім оголосили підозру в бандитизмі та замаху на вбивство.
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