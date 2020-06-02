У Черкасах - комунальні війни. Усе почалося ще торік, коли місцеві жителі замість звичних платіжок від комунальних Служб, почали отримувати квитанції від приватної компанії. Вона - виграла конкурс і почала обслуговувати багатоквартирні будинки. Утридорога.

Черкащан це обурило, і люди масово почали відмовлятися від оплати. "Подробиці" уже розповідали цю історію, але сьогодні - чергова серія комунальної драми. Що в ній? Дивіться далі

Когда был конкурс, вот это первая СУБ, вторая Сантехбудконструкция. Так управлинска компания "Нова Якість".

Ось уже рік як пані Наталя не може розібратися з комунальними платіжками. Із середини травня понад вісімсот багатоквартирних будинків перейшли в управління приватної компанії. Відтоді тарифи - зросли майже втричі. Та й кому платити... люди й досі не збагнуть, адже управитель мінявся двічі.

Наталія Колєнова, жителька Черкас:

Так родители у меня пенсионеры, они не могли понять. Я сидела розбиралась. Конкурс выиграла компания сантехбудконструкция, потом через десять дней приходит "Нова якість".

Через такий калейдоскоп із назвами, черкасці не поспішають платити за послуги. Але приватники не зупиняються: на додачу до утримання будинків, вони ще й за вивіз великогабаритного сміття взялися. Теж виграли конкурс.

Із минулого літа комунальну сферу Черкас просто лихоманить. Майже 40 відсотків містян ігнорують платіжки приватної компанії, адже та й досі не уклала з абонентами персональних договорів. Нещодавно, управлінці почали засипати неплатників позовами про стягнення заборгованості. Правозахисники запевняють: компанія "Нова Якість" не має юридичного права не тільки вимагати оплати за надані послуги, а й навіть їх надавати.

Валерій Макєєв, адвокат:

Ми, правники, переконані, що і перший конкурс був не правовий і інший конкурс не правовий - сьогодні це оскаржується в судах. У нас є переможець з одним кодом ЄДРПО, а виконують послуги за переможеним конкурсом 40 плюс інших осіб з іншими кодами ЄДРПО.

В управлінській компанії всі закиди на свою адресу називають відверто популістськими. Мовляв, за цей рік, їхню діяльність перевіряв і антимонопольний комітет, і податкова - жодних зауважень. Навіть через перейменування.

Андрій Бортник, засновник управлінської компанії:

"Нова Якість" є правонаступником санбудтехконструкції, тобто, цю роботу виконувала санбудтехконструкція і передала право виставити платіжки своєму правонаступнику - це теж перевірялось неодноразово. Ми бачимо зараз пусті сенсації на рівному місці без посилання на факти.

А в Черкаській мерії сьогодні зробили свою сенсацію: вирішили розірвати угоду з управлінською компанією на вивіз великогабаритного сміття. Секретар міськради запевняє: підприємство і досі не підписало договорів із мешканцями. Хоча за законом мало це зробити ще рік тому.

Ярослав Нищик, секретар Черкаської міської ради:

Це є підстава, не підписання договорів. По управителях будемо вивчати, зокрема, як був проведений конкурс, зокрема, чому цілий ряд комунальних підприємств, засновниками яких є ЧМР були недопущені до у часті в конкурсі.

Та комунальні війни в Черкасах на цьому, схоже, не закінчаться. Адже приватники вже готуються оскаржувати рішення виконкому у суді.