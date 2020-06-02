35 тисяч порушень і це лише за першу добу відеофіксації, і лише у Києві та Київській області. Про новий антирекорд відзвітував очільник МВС.

Список "літунів" очолив власник БМВ. Зі швидкістю двісті кілометрів за годину він пролетів три камери поспіль. За словами Авакова - так звані "листи щастя" - чекатимуть кожного, хто перевищіть швидкість і потрапить в об'єктив. Водночас, правоохоронці кажуть - камери таки дисциплінують. І вже цієї доби водії трохи пригальмували.