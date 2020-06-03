Повернення із небуття. До Запоріжжя приїхав ялтинський тролейбус "Шкода 9 ТР". Ця машина 1961 року випуску, добре знайома тим, хто раніше подорожував із Сімферополя до південного берега Криму. Де знайшли раритет і яка доля на нього чекає, - розкажуть наші кореспонденти.

Дрова, дрова, будь ласка. На шашлики.

Саме в такому стані, засмічений та іржавий, легендарний тролейбус побачили на подвір'ї одного з будинків селища Ялта. Щоправда, не Кримського. А того, що на узбережжі Азовського моря на Донеччині.

В'ячеслав, власник тролейбуса:

Я приобрел дом. И оказался вот этот ценный экспонат у меня на участке.

Як потрапив сюди тролейбус 302 - не відомо. Запорізькі реставратори, які вирішили врятувати автораритет, вважають: машина простояла в цьому селі щонайменше тридцять років.

Олесь Кальницький, реставратор старовинної техніки:

І на подвір'ї просто був цей тролейбус як частина цього, цієї садиби. Тобто він був як частина паркана. Свій час він використовувався як сарай.

Такі тролейбуси чеського виробництва тривалий час були своєрідною візитівкою Криму. Від початку шістдесятих вони їздили за маршрутом Сімферополь - Ялта. Аж доки їх не списали.

Ні одного прибора, як бачите, нема. Є рульовий вал. Скоріше за все кермо зрізали. Ось його зрізали, просто забрали.

Щоб перетворити цю "Шкоду" з непотребу знову на тролейбус, нові власники вирішили переправити її до Запоріжжя. Кажуть, боялись, що іржава конструкція розсиплеться ще до того, як її завантажать на лафет. Але згодом - оцінили якість чеського автопрому.

На очах підійматися колесо. Ось тут воно лежало. Вже потроху, потроху накачується колесо.

Руль нового образца. 21-й век.

І тролейбус нарешті вирушає до Запоріжжя. На саму ж реставрацію знадобиться щонайменше - півтора року. Кажуть, відшукати оригінальні запчастини - буде ще та морока.

Олесь Кальницький, реставратор старовинної техніки:

Але звісно, тролейбусом він вже скоріше за все не буде. Тому що в мене особистої мережі немає. Під'єднувати його нема до чого.

Ух ти, фішечки ще пластикові живі.

Реставратор сподівається: коли тролейбус приведуть до ладу, він стане місцевим арт-об'єктом прикрашатиме місто й нагадуватиме про український Крим.