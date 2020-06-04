В Святопетровском Киевской области мужчина в халате припарковал свой автомобиль Volkswagen посреди детской площадки. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"В "Петровском Квартале" неадекватный водитель Volkswagen припарковался прямо на детской площадке в то время, когда на ней играли маленькие детки", - говорится в сообщении.

Когда родители стали возмущаться, водитель вышел из авто в домашнем халате и начал словесную перепалку. Когда родители пригрозили полицией, он сбежал.

В Киеве довольно часто можно встретить случаи "хамства" на дорогах. Так, в центре Киева автохам на "Ягуаре" перекрыл дорогу трамваям и ушел.

А в Одессе 45-летний мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля. Преступление случилось возле одного из жилых домов на улице Космонавтов.