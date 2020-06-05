Советский и российский актер театра и кино Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева: "Умер Миша Кокшенов. Светлая память!".

Болезнь актера

В октябре 2017 года Михаил Кокшенов перенес инсульт. Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Хотя сообщалось, что артист пошел на поправку, он практически перестал появляться на публике и давать интервью. Спустя год после случившегося дочь артиста Алевтина Вокрош рассказала, что у лтца возникли трудности с речью, из-за чего он не мог вернуться к работе в кино.

В 2019 году СМИ сообщали, что у Кокшенова резко ухудшилось самочувствие из-за пониженного давления, и он перенес сердечный приступ. Представители актера это отрицали, называя слухи обычной газетной "уткой". Известно лишь, что в последние дни жизни он находился в лечебном центре в Подмосковье. По некоторым данным, у актера была онкология.

Биография Кокшенова

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В конце 50-х будущий артист получил диплом Московского индустриального техникума, и некоторое время работал инженером.

В 1963 году он окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б. В. Щукина - мастерскую Веры Львовой и Леонида Шихматова. В тоже году начал свою актерскую карьеру в московском Академическом театре им. В. Маяковского, с 1966 года стал актером Московского театра миниатюр (ныне театр "Эрмитаж"). С 1974 года работал в Московском государственном театре киноактера.

В 1983 ему присвоили звание заслуженного артиста РСФР, а в 2002 году - народного артиста России.

Михаил Кокшенов трижды вступал в брак, у него родилось трое дочерей. В 2010 году он узаконил отношения с предпринимательницей Натальей Лепехиной.

Фильмография Кокшенова

В 1957 году Кокшенов начал сниматься в кино. Его дебютной работой на большом экране стала роль комсомольца (нет в титрах) в фильме "Высота". В 1964 году актер сыграл роль "Миши" в картине "Председатель".

После он снялся в таких кинокартинах, как "Время, вперед" (1965), "В огне брода нет" (1967), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "О друзьях‑товарищах" (1970), "В зоне особого внимания" (1977), "По улицам комод водили…" (1978), "Маленькие трагедии" (1979), "Александр маленький" (1981), а также играл в сериале "Вечный зов" (1973‑1983).

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа глуповатых амбалов и деревенских простаков. Впоследствии Кокшенов не раз признавался, что его кумиром является легендарный Савелий Крамаров, у которого он учился работать в комедийном жанре.

Наиболее известны его роли в фильмах "Даурия" (Федот Муратов, друг Романа Улыбина), "Не может быть!" (амбал, любовник жены Анатолия), "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" (Сергунька Ртищев, брат невесты Арапа), "Маленькие трагедии" (Иван, слуга Альбера), "Дачная поездка сержанта Цыбули" (полицай Гергало), "Самая обаятельная и привлекательная" (Лёша Пряхин), "Ширли-мырли" (афроамериканец).

В 1978 году Кокшенов сыграл роль в мюзикле Леонида Винихидзе "31 июля". Это амплуа стало единственной его работой в музыкальном фильме. Кроме того, артист был задействован в "Ералаше", его можно увидеть в сериях "Бразильская система", "Чудеса в решете", "Спорт, спорт, спорт или дядя Миша дает советы", "Верное средство", "Сладкая жизнь", "Сон в руку", "Гав-гав шоу", "Счастливо оставаться!".

Сотрудничество с Гайдаем

Известно, что режиссер Леонид Гайдай был привязан к одним и тем же актерам и снимал их во многих своих фильмах. Среди его любимчиков был и Михаил Кокшенов, который сыграл в шести картинах.

Актер стал настоящей звездой после выхода "Спортлото-82", сыграв жуликоватого торгаша Стёпу. Комедия о всесоюзной лотерее, спекулянтах и человеческих взаимоотношениях стала лидером советского кинопроката в 1982 году - ее посмотрели более 55 млн зрителей. Натурные съемки проходили в Крыму.

"Моим партнером был Михаил Кокшенов - Степу играл. ...Он в фильме по моему поручению продает апельсины на рынке, и я начинаю его кормить. Случилось так, что на тот момент в Ялте не было апельсинов. И весь ящик у нас был бутафорским. Настоящим был только один апельсин. И я кормил его этим единственным апельсином, а создается впечатление, что он в эпизоде половину ящика съедает..."- рассказывал о съемках Михаил Пуговкин, сыгравший главного мошенника Сан Саныча.

Фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", вышедший на экраны в 1992 году, стал последней работой Гайдая. В ленте использованы пародии на руководителей советского государства: от Владимира Ленина до Михаила Горбачева, а также на президента США Джорджа Буша-старшего. Кокшенов играл роль "мафиозо Кравчука".

"Коммерческие комедии на современном материале"

С начала 1990-х годов Кокшенов выступал в качестве режиссёра и снял более десятка так называемых "кооперативных" фильмов, или как он сам говорил, "коммерческих" комедий на современном материале. Наиболее известны "Русский бизнес" и "Русское чудо". В этих фильмах он попытался сменить своё амплуа и выступил в роли прожжённого "нового русского". Лента "Русский бизнес" 1993 года оказалась последним отечественным проектом Савелия Крамарова.

Как у режиссера, у Кокшенова появился свой фирменный стиль, например, он любил показывать крупным планом процесс пережёвывания пищи.

В начале 2000-х годов Кокшенов снимался в рекламных роликах московской фирмы по ремонту бытовой техники в образе "мастера по вызову". С участием артиста было снято три ролика: в первом он совместил телевизор с бытовой СВЧ-печью, во втором - починил женщине холодильник и стиральную машину, но отказал в ремонте швейной машинки, а в третьем - ремонтировал квартиры.

В нулевых и десятых годах Кокшенов снимался в фильме "Святое дело" и в сериалах "Папины дочки" (2007‑2011) и "Воронины" (2009‑2016) на телеканале "СТС".

Ранее сообщалось, что звезда "Сумерек" загадочно умер со своей девушкой.