В п'ятницю, 15 травня, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про відносини України та МВФ.

Чи бачили ви проект меморандуму з МВФ? Та чому не можна просто офіційно оприлюднити цей документ, щоб зняти усі питання?

Насправді, це звичайна практика МВФ. Практика підписання будь-яких міжнародних фінансових договорів, коли їх зміст не оприлюднюється безпосередньо до підписання. Ми з вами надали повноваження міністру фінансу, голові Нацбанку, президенту та прем'єр-міністру. Меморандум підписується чотирьма підписами і вони в праві вирішувати умови цього меморандуму. Якщо б ми з вами довзолили обговорювати меморандум публічно, то це могло б створити передумови для того, аби зірвати угоду, як таку. Саме такою є практика.

Коли ми як держава зможемо обійтись без допомоги від МВФ? Що для цього потрібно? Та чи можна це зробити протягом найближчих років?

Безперечно. ми працюємо над тим, щоб відмовитись від кредитування МВФ. МВФ впливає певним чином на дрежаву і це нас бентежить. Ми розуміємо, що кредит від МВФ - це не якась перемога, а вимушений крок в тих умовах, що склались. Тому ми вважаємо, що проактивна боргова політика нашої держави, яка полягає у досить простих, але дуже важливих речах, у 3-річній перспективі може призвести до того, що ми взагалі відмовимось від кредитування МВФ.

За даними про виконання державного бюджету в цьому році, значно недобираємо по доходній частині - більше 40 мільярдів гривень. Як влада закриє цю діру? Та чи не доведеться скорочувати соціальні видатки, в тому числі й виплату зарплат і пенсій?

Насправді скорочення бюджету вже відбулось. Відбулось, воно більше нііж на 100 млрд грн. Ми розуміємо те, що саме період коронавірусу є тяжким не тільки для України, а й для усього світу. І це є тим періодом, коли ми повинні збільшувати і дефіцит бюджету і розмір держборгу. І це є виправдано в цих умовах.

Ми не передбачаємо, що відбудуться ще якісь скорочення. Принаймні в цьому році. Передбачаємо лише вихід із кризи та виконання бюджету, що був передбачений у цьому році.