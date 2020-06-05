В п'ятницю, 15 травня, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про те, як відреагують в Україні, якщо раптом щось на переговорах у Мінську таки зміниться.

Чи вірите ви, що переговори у Мінську справді можна активізувати? Та зробити так, щоб Росія хоча забезпечила припинення вогню?

Величезне питання: а треба взагалі Україні активізувати перемовини в Мінську? Поясню чому. Для мене, Мінськ - це найгірший формат перемовин для України. Насправді Росія там виведена фактично поза перемовників, а ми перемовляємось фактично напряму з так званими "ЛДНР". Ми не маємо серйозних союзників, тому що там не включені ні США, ні Великобританія.

Нам пропонують в Мінську чітку формулу Штанмаєра. Тобто, за формальне повернення території України ми повинні будемо визнати владу сепаратистів на цих територіях, дотувати розмародерений Росією регіон без повернення контролю контролю над кордоном. Тому що він стоїть останнім пунктом після виконання всіх політичних умов. Ця історія "антиукраїнська" сама по собі.

Безумовно, мінський формат непотрібен і його не потрібно активізовувати... А якщо вони до нас не прислухаються, то ми повинні собі задати питання: чому? А тому, що ми слабкі. Ця влада, як і попередня, нічого не робить для того, щоб укріпити державу внутрішньо, серйозно. Якщо ми будемо мати власну силу, то до нас будуть прислухатись.

Якщо хоча б початкові безпекові умови на сході будуть забезпечені, то одразу ж постане питання про виконання політичної частини Мінських домовленостей. Якщо наша влада на це піде, то якою буде реакція суспільства? Та чи здатні можливі протести зупинити владу від якихось рішень?

Ми чудово розуміємо, що реакція суспільства буде. Для величезної частини суспільства такі речі, як амністія бойовиків, вона прописана в Мінську, створення з бойовиків народної міліції ОРДЛО. Прописана? Так. Неповернення кордону, як мінімум до виборів. Ці речі для значної частини українського суспільства - неприпустимі. Навіть ті розведення, які анонсував Зеленський, призвели до масових протестів. І це зупинило Зеленського. Тому, це викличе величезні протести. Я думаю, їх буде достатньо, щоб не допустити сценарію амністії, здачі територій, визнання бойовиків. Цих речей Україна не допустить однозначно.

Каратин і досі зберігається. Можливо, його доведеться у тій чи іншій формі тримати ще протягом місяців. Якщо протести будуть, то чи етично взагалі виводити людей на вулиці в умовах карантину?

З приводу карантину, з самого початку, позиція Нацкорпусу була - тотальний карантин і допомога людям через волонтерський проект. Люди самі по собі просто так на вулицю не виходять. Але неетичними будуть дії влади, коли користуючись карантином вони спробують провести антиукраїнські речі.

Неетично, з моєї точки зору, те, як влада протягнуло закон про ринок землі, користуючись карантином. Тобто вона розуміла, що далі будуть протести, а зараз ми зробимо все тишком-нишком.

Цього тижня у Верховній Раді почали вже впевнено вимагати відставки Уряду. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Та чи вірите ви у те, що відставка цього Уряду може відбутись просто під тиском опозиції без бажання президента змінити Кабмін?

Я ставлюсь до цієї ідеї наступним чином. Питання ж не в тому, відставлять цей уряд чи ні. Я зараз не бачу адекватної політики кадрової Зеленського. щоб ми бачили, що люди підбираються виключно по своєму потенціалу і бажанню працювати на Україну, а не по якихось там внутрішніх домовленностях.