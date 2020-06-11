В нескольких похоронных бюро Швейцарии не хватает места для гробов.

Об этом сообщает the Local.

По информации, страна серьезно готовилась к высокой смертности от коронавирусной инфекции, как в соседней Италии и запаслись гробами, которых им хватит теперь на несколько лет.

В разгар пандемии коронавируса швейцарские похоронные бюро пытались запастись гробами, чтобы подготовиться к всплеску смертей, когда вирус распространялся. Поскольку уровень летальности ниже, чем ожидалось, теперь они столкнулись с избытком, избавиться от которого удастся, возможно, лишь за годы.

Известно, что от COVID-19 на территории Швейцарии заболели более 30 тысяч человек, из них 1675 пациентов погибли.

Фото: The Local

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